EIL:
Wohlstand und Preissteigerungen Die Folgen des Trump-Zeitgeists für die Altmark
Professor Volker Wiedemer von der Hochschule Magdeburg-Stendal ordnet die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-amerikanischen Politik ein.
08.01.2026, 14:55
Stendal. - Donald J. Trump ist seit gut einem Jahr erneut Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Volker Wiedemer, Professor für Volkswirtschaftslehre und Prorektor der Hochschule in Stendal, erklärt, welche Folgen seine Politik für die Altmark hat und warum sie von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.