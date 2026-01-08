Professor Volker Wiedemer von der Hochschule Magdeburg-Stendal ordnet die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-amerikanischen Politik ein.

Die Folgen des Trump-Zeitgeists für die Altmark

Stendal. - Donald J. Trump ist seit gut einem Jahr erneut Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Volker Wiedemer, Professor für Volkswirtschaftslehre und Prorektor der Hochschule in Stendal, erklärt, welche Folgen seine Politik für die Altmark hat und warum sie von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.