Heute wird das Sturmtief „Elli“ mit viel Schnee, Sturm und Eis im Jerichower Land erwartet. Die Winterdienste sind im Jerichower Land seit den Morgenstunden im Einsatz. Im Liveticker erfahren Sie, wie sich die Situationn in Burg, Genthin, Mockern, Gommern, Biederitz, Möser, Jerichow und Elbe-Parey entwickelt.

Liveticker zum Sturmtief „Elli“ im Jerichower Land: Schneetreiben nimmt zu - Straßen sind noch frei

Der Schülerverkehr im Jerichower Land ist eingestellt worden - der regulräre Linienverkehr der NJL etwa am Busbahnhof in Burg rollt aktuell planmäßig.

Burg/Genthin - Schnee, Glätte und auch Eis bestimmen seit Tagen die Lage im Jerichower Land. Heute wird das Sturmtief „Elli“ erwartet und mit ihm erhebliche Einschränkungen. Im Liveticker gibt es einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen.

Die NJL haben angekündigt, dass es mit Blick auf die Wetterlage und den zu erwartenden Schneemassen und Sturm zu Einschränkungen des Linenverkehrs kommen kann. Aktuell rollt es aber im Landkreis.

8.23 Uhr - Heute bleiben die Schüler im Jerichower Land zuhause

Die Präsenzpflicht für Schüler im Jerichower Land ist für den heutigen Tag aufgehoben worden. Die Kreisverwaltung hat Schulen angwiesen, eine Notfallbetreuung für jene Kinder und Jugendliche zu organisieren, die nicht daheim bleiben können.

8.15 Uhr - Innenstadt in Burg fast ausgestorben

Deutlich weniger Menschen sind heute Morgen in der Innenstadt von Burg unterwegs. „Viele haben sich auf das Wetter eingestellt“, merkt eine Mitarbeiterin vom Kiosk am Magdalenenplatz an.

Seit 6 Uhr ist der Lotto- und Zeitschriftenladen geöffnet und wurde seitdem von nur wenigen Menschen aufgesucht.

8.10 Uhr - Regionalexpress 1 und Regionalbahn 40 rollen bis Burg und Genthin

Der Zugverkehr am Knotenpunkt Magdeburg ist zwar eingeschränkt worden, der Regionalexpress 1 und die Regionalbahn 40 rollen aber derzeit ins Jerichower Land.