Die Rettungsfristen bei medizinischen Notfällen werden in Sachsen-Anhalt - und besonders in Stendal und Salzwedel - oft nicht eingehalten. Der Ruf nach Luftrettung wird lauter.

Magdeburg/Stendal. - Bei 112 zählt jede Minute. Es werden in Sachsen-Anhalt jedoch die sogenannte Hilfsfristen, also die Zeit, in der Rettungskräfte bei einem medizinischen Notfall den Einsatzort erreichen sollen, oft nicht eingehalten. Besonders betroffen sind die Altmark und der Elb-Havel-Winkel. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben hervor und beflügelt Forderungen nach einem neuen Rettungshubschrauberstandort in und um Stendal.