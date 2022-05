Wo Krebskranke und Angehörige in Stendal Hilfe erhalten

Stendal - Die Diagnose Krebs kann für viele Menschen ein Schock sein. Nicht nur für Betroffene, sondern auch deren Angehörige. Das Johanniter-Krankenhaus Stendal bietet diesen Menschen eine von Spendengeld finanzierte psychologische Betreuung an.

Sechs bis zwölf Monate Wartezeit für Psychotherapie

Mit dem Projekt „Hilfe in der Hilflosigkeit“ wird seit 2014 die Anstellung einer Psychoonkologin im Johanniter-Krankenhaus finanziert. Damit wollen die Klinikbetreiber die Versorgungslücke an niedergelassenen Psychologen in der Altmark schließen. Für einen von der Krankenkasse bezahlten Therapieplatz müssen meist sechs bis zwölf Monate Wartezeit in Kauf nehmen.

Kern des Projektes ist die ambulante Betreuung von Betroffenen im Krankenhaus, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. „Wir helfen sowohl Betroffenen als auch ihren Angehörigen in der Alltags- und Krankheitsbewältigung“, sagt Janine Jänisch, leitende klinische Psychologin am Johanniter-Krankenhaus. Dafür wurde zudem die Selbsthilfegruppe „Leben mit der Diagnose Krebs“ gegründet. Patienten würden dadurch an Lebensqualität gewinnen. Margit Busch, Teilnehmerin der Gesprächsgruppe, bestätigt das: „Ich freue mich immer auf die Gespräche. Ich brauche die Gruppe.“

Im Landkreis Stendal fehlen Psychotherapeuten

Im Landkreis Stendal gibt es aktuell 22 aktive Psychotherapeuten. Darunter fallen ärztliche Psychotherapeuten, psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Für die letzteren beiden sind gegenwärtige alle Kassensitze belegt, teilt die Kassenärztliche Vereinigung (KVSA) auf Volksstimme-Anfrage mit. Für ärztliche Psychotherapeuten sind noch vier Stellen im Landkreis unbesetzt. Ein Unterschied zu Psychologen: Ärztliche Psychotherapeuten dürfen Medikamente verschreiben.

Scheinbar ist der Kreis Stendal nicht attraktiv für Psychotherapeuten. In den vergangenen zwei Jahren gab es durchschnittlich zwei Bewerber, so die KVSA. Aktuell suche kein Psychotherapeut bei der KVSA nach einem Praxissitz im Kreis Stendal. Auch im angrenzenden Bördekreis gebe es noch freie Stellen.

An wen sich Sponsoren und Hilfesuchende wenden können

Sponsoren, die sich am Projekt „Hilfe in der Hilflosigkeit“ beteiligen möchte, können sich unter Tel. 03931/662049 an Janine Jänisch wenden. Patienten, die an der Selbsthilfegruppe interessiert sind, können unter Tel. 03931/662045 Psychoonkologin Sabine Runge erreichen.

Was ist Psychoonkologie?