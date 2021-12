Wo und Wann Weihnachtsbäume im Kreis Stendal entsorgt werden können

Stendal - Die Geschenke sind ausgepackt. Die Adventstage sind gezählt. Mit dem Ende der Festtage nähert sich das Ende der Weihnachtsbäume. Was bei der Entsorgung zu beachten ist.

Wie der Müllentsorger ALS mitteilt, werden von Montag, 3. Januar, bis Montag, 10. Januar, Container für die Einsammlung von Weihnachtsbäumen bereitgestellt (siehe unten). Die Container werden mit dem Hinweis „Nur für Weihnachtsbäume“ gekennzeichnet. Wichtig sei, die Bäume gründlich abzuschmücken und dass vor allem Lametta – was häufig Blei enthält – entfernt wird. Die Weihnachtsbäume werden weiterverwertet.

„Bürge, die keinen Containerstellplatz in ihrer Nähe haben, können die Äste des Weihnachtsbaumes auch zerkleinert über ihre Biotonne entsorgen oder an den Recyclinghöfen abgeben“, so die ALS. Bei Fragen ist die ALS telefonisch unter 03937/350271 erreichbar.

Entsorgungsstellen für Weihnachtsbäume im Kreis Stendal

Stendal Altstadt: Eisenbahnstraße, Schützenplatz

Stendal Nord: Maxim-Gorki-Straße

Stendal-Röxe: Gardelegener Straße (Parkplatz neben Altkleidercontainer), Glascontainerplatz Freifläche Lüderitzer Straße/Gardelegener Straße

Stendal-Stadtsee: Stadtseeallee/Ecke Adam-Ileborgh-Straße, Hans-Schomburgk-Straße, Albrecht-Dürer-Straße (rechts neben Eingang NP, in Parkbucht), Adolf-Menzel-Straße

Stendal-Borstel: Lindenplatz

Havelberg: Franz-Mehring-Viertel/Durchgang Birkenweg, Oberfelder Weg (Parkplatz), Weinbergstraße, Bahnhofstraße, Breite Straße (Nähe Unterflurglasbehälter)

Osterburg: Rosenstraße, August-Bebel-Straße, Ballerstedter Straße, Heinrich-Eckolt-Allee, Karl-Marx-Straße

Tangerhütte: Neustädter Ring 56/57, Werner-Seelenbinder-Ring, Bismarckstraße/Ecke August-Bebel-Straße, Parkstraße

Tangermünde: Friedensstraße, Fläche am Abfall-Haus vor Robert-Schumann-Straße 11, Mozartstraße, Arneburger Straße, Lüderitzer Straße, Heinrich-Heine-Platz, Parkplatz Am Tanger/Stendaler Straße