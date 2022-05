Wochenende: Veranstaltungen im Kreis Stendal am 20., 21., und 22. Mai

Was Menschen im Kreis Stendal am Wochenende vom 20. bis 22. Mai erleben können.

Am Wochenende vom 20. bis 22 Mai eröffnen mehrere Bäder im Kreis Stendal die Badesaison - unter anderem auch am Kolk in Bismark.

Stendal (vs) - Was kann man vom 20. bis 22. Mai im Kreis Stendal erleben? Unter anderem wird am Kolk in Bismark die Badesaison eröffnet und es finden mehrere Konzerte statt. Die Volksstimme hat Tipps fürs Wochenende zusammengetragen.