Stendal l Der Film ist erneut im Kasten, wie bei den vorangegangenen sechs Wohnzimmerkonzerten sind die Vorbereitungen für das letzte Musikerlebnis abgeschlossen. Am Freitag, 22. Mai, rockt Nobody Knows aus Stendal im übertragenen Sinne die Bühne; Max, Fred, Marcel und Aron wollen die Fans in der kulturlosen Corona-Krise beglücken. Wer live dabei sein möchte, schaltet den Fernseher ein oder schnappt sich sein Tablet beziehungensweise Smartphone. Punkt 19.30 Uhr startet das Streaming-Konzert auf YouTube, Facebook sowie auf der eigens dafür eingerichteten Webseite www.wir-rocken-das.net. Eintritt kann gespendet werden Möglich ist das virtuelle Musikerlebnis nur durch „Wir rocken das“, ein Gemeinschaftsprojekt von VEB-Bild, Musikerfabrik und der Volksstimme Stendal. Unterstützt wird es von Partnern, die gespendetes „Eintrittsgeld“ von Kunden für die Bands sammeln. In Stendal sind es „Hot-Spot“, „Olivenbaum“, „My Unverpackt“, „Lavanderia“, Shell-Tankstation und die Modehäuser Tonke; in Tangermünde gehören „Exempel“ und die Kaffeerösterei dazu.

