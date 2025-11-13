Die Geschäftsführerin von Stendalbus zieht positive Bilanz für das Pilotprojekt Tango. Welche Anpassungen sie sich dennoch vorstellen kann.

Zahlen belegen: Neues Busangebot kommt im Kreis Stendal gut an

Die Tango-Busse sind zwischen Tangermünde und Tangerhütte unterwegs und bringen Fahrgäste an ihren gewünschten Zielort.

Stendal. - Wie soll es mit dem Pilotprojekt Tango in Zukunft weitergehen? Seit April fahren zwischen Tangermünde und Tangerhütte zwei Busse, die Fahrgäste per App und Telefon bestellen können. Nach einem halben Jahr Laufzeit zieht Sarah Fretter, Geschäftsführerin von Stendalbus, eine Bilanz.