Verkehr in der Börde Nach Forderungen von Bürgern: Warum der Landkreis erst jetzt eine Tempo-30-Zone in Oschersleben einrichtet
Der Landkreis Börde hat auf Initiativen von Bürgern reagiert: In der Bodestraße und Puschkinstraße in Oschersleben gilt künftig Tempo 30. Ziel ist mehr Sicherheit vor der Puschkinschule und weiteren Einrichtungen. Eine weitere Tempo-30-Zone soll auch an anderer Stelle entstehen.
13.11.2025, 18:30
Oschersleben - „Fuß vom Gas“ heißt es künftig an der Puschkinschule und im weiteren Umkreis. Das Straßenverkehrsamt des Landkreises Börde hat im Bereich der Bodestraße und der Puschkinstraße in Oschersleben eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 angeordnet.