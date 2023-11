Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde - So viel Wirbel hat es um das Haus in der Langen Straße mit der Nummer 80 in Tangermünde wohl schon lange nicht mehr gegeben. Am Sonntag hat die Filmreihe „Mit Herz und Holly“ im ZDF-Abendprogramm Premiere gefeiert. Die erste Folge mit dem Titel „Diagnose Neustart“ spielt in der Elbestadt und hat tags darauf mehrere Personen vor das Gebäude gelockt, um Fotos zu schießen.