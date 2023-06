Das Ordnungsamt will in Stendal härter durchgreifen, wenn Menschen die Straßen und Gehwege verschmutzen.

Stendal - Die Stadtverwaltung in Stendal mahnt zur Sauberkeit auf den Straßen. Grund seien anhaltende Verschmutzungen mit Zigarettenkippen und Hundekot im Stadtgebiet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Zurücklassen von Abfällen und Unrat jeglicher Art unzulässig ist. Verstöße können mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden. „Das Ordnungsamt achtet verstärkt auf diese Verstöße“, teilt die Stadtverwaltung mit. „Aber am besten ist es, wenn es erst gar nicht dazu kommt.“

Deshalb die Bitte aus dem Büro des Oberbürgermeisters: „Bitte werfen Sie keine Zigarettenkippen auf den Boden! Für die Umwelt ist das eine enorme Belastung. Schon ein leichter Regen wäscht die Schadstoffe aus dem Zigarettenstummel heraus und befördert den Gift-Cocktail über die Kanalisation in Klärwerke oder das Grundwasser.“

Weiter heißt es: „Bitte sammeln Sie die Hinterlassenschaften Ihrer Hunde ein und entsorgen Sie diese. Wenn Hundekot in der Natur liegenbleibt, gelangt er mit der Zeit in Böden und Gewässer. Die Hinterlassenschaften enthalten große Mengen an Stickstoff und Phosphor, die eine Gewässereutrophierung (unerwünschte Nährstoffzunahme in den Gewässern) verursachen und das Grundwasser mit Bakterien kontaminieren können. Bieten Sie Hundehassern keinen Grund. Je weniger Hundehäufchen rumliegen, umso entspannter wird das Miteinander von Hundehaltern und Hundeskeptikern.“