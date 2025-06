Am 5. Juni findet wieder das große Reformer Kinderfest statt. Worauf sich die kleinen und großen Gäste in diesem Jahr alles freuen können.

Fest in Magdeburg

Magdeburg. - Der Bürgerverein aus Magdeburg-Reform lädt ein zum großen Kinderfest: Am Donnerstag, dem 5. Juni, soll sich das Gelände rund um das Fort II von 15 bis 19 Uhr in ein Paradies für kleine und große Besucher verwandeln. Was genau geplant ist.