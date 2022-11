Zirkus in Stendal Video: Manege frei für Zirkusdirektorin Alicia Spindler

Nach langer Corona-Pause gastiert die „Altmärker Weihnachtsshow“ zum zweiten Mal in Stendal am Schützenplatz. Bei dem Spektakel hält eine junge Frau, die einer hiesigen Zirkusdynastie entstammt, die Fäden in den Händen.