Der Neubau einer Kita in Tangermünde ist vom Tisch. Stattdessen wird die Idee einer umfassenden Sanierung der ältesten Tagesstätte forciert. Was geplant ist.

Zukunftspläne: Wird größte Kita von Tangermünde zur Großbaustelle?

Die Kita „Kleine Ritter“ in Tangermünde - ein Bau aus dem Jahre 1974 - soll für die Zukunft fit gemacht werden.

Tangermünde. - Die Johanniter-Kinderstätte „Kleine Ritter“ in Tangermünde ist die größte und auch älteste Einrichtung. Um sie für die Zukunft fit zu machen, braucht es Veränderungen. Mögliche Pläne wurden jetzt in einem Fachausschuss vorgestellt.