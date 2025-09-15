weather gewitter
Magdeburg, Deutschland
  4. Sichere Stromversorgung: Zwei Firmen wollen bei Stendal Batteriespeicher bauen

Zwei Unternehmen wollen die Energiewende in der Altmark vorantreiben. Die Entscheidung steht an, ob der Bau geplant werden darf. Wie Stendal von den Anlagen profitieren würde.

Von Mike Kahnert und Kai Zickelkau Aktualisiert: 15.09.2025, 09:30
In der Nähe des Umspannwerkes an der B188 bei Nahrstedt, westlich von Stendal, sollen Batteriespeicher gebaut werden.
In der Nähe des Umspannwerkes an der B188 bei Nahrstedt, westlich von Stendal, sollen Batteriespeicher gebaut werden. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Wo soll der Strom herkommen, wenn die Sonne nicht scheint und es windstill ist? Wenn es nach diesen zwei Unternehmen geht, dann aus Batteriespeichern. Ob die Anlagen nahe dem Umspannwerk an der B188 bei Nahrstedt gebaut werden, entscheidet der Stendaler Stadtrat.