Nach dem runden Jubiläum der kleinen, evangelischen Fachwerkkirche in Tangerhütte sind weitere Sanierungen im Inneren vorgesehen. Auch für das Gemeindeleben gibt es neue Ideen, um junge Menschen an die Kirche heranzuführen.

Tangerhütte. - Im diesem Sommer feierte die evangelische Gemeinde in Tangerhütte den 300. Geburtstag ihres Fachwerkkirchleins. Das stammt noch aus Zeiten, als Tangerhütte ein Dorf war und wurde über Jahrhunderte mit Leben gefüllt. Auch in Zukunft ihre Kirche als lebendigen Ort zu erhalten, das sei Aufgabe für die heutige Generation, sagt Pfarrerin Claudia Rost, selbst seit 15 Jahren in Tangerhütte tätig. Und dafür werden auch neue Wege beschritten.