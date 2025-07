Tangerhütte. - Ein Zufall hat das Leben von Peter Rösecke in eine Richtung gelenkt, die er als junger Mann wohl alleine gar nicht eingeschlagen hätte: Vor 50 Jahren legte er die Prüfung zum Schallplattenunterhalter ab und ist bis heute als „DJ Peter“ aktiv. Mehr als 4.000 Tanz- und andere Veranstaltungen liegen hinter ihm. Und das darf auch gefeiert werden – am Sonnabend ist es so weit.

