Abseits der großen Tourismusziele: Überraschungstour in die jüngste Stadt der Altmark

Einmal im Jahr geht eine Magdeburger Reiseagentur mit treuen Kunden auf einen „Dankeschönausflug“. Der führt immer in heimatliche Gefilde, und zwar in solche, die sonst nicht zu den großen Tourismuszielen im Land gehören. Diesmal war Tangerhütte das Ziel und sowohl Reisende als auch Veranstalter voll des Lobes über die jüngste Stadt der Altmark.

Tangerhütte - „Die Mitreisenden wissen vorher nie, wohin es geht“, sagt Olaf Kammerer von der gleichnamigen Reiseagentur in Magdeburg. Und doch scheint die Überraschung immer wieder zu gelingen. Am diesjährigen Zielort warteten schließlich gleich drei Höhepunkte auf 135 Gäste in drei Reisebussen.