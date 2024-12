Seit 20 Jahren wird in Bittkau ein ehrenamtlich organisierter Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Die Laienschauspieltruppe gab „Schneewittchen mal anders“ zum Besten.

Advent eingeläutet: Märchen und Weihnachtszauber an der Elbe im Kreis Stendal

Das Märchen „Schneewittchen mal anders“ wurde in diesem Jahr in Bittkau aufgeführt. Zwerge und einen Prinzen gab es da auch und obendrauf fetzige Musikhits, passend zum Inhalt.

Bittkau. - Seit etwa 20 Jahren wird in der Bittkauer Poststraße ein gemütlicher, kleiner Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt, der mit seinem Märchenspiel immer für etwas Extra-Weihnachtszauber sorgt. Auch in diesem Jahr las „Märchenoma“ Marion Schoewe wieder aus dem dicken Märchenbuch vor, was die Akteure der örtlichen Laienspielgruppe dann auf der Bühne zeigten.