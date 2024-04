Die Physiotherapeutin Melanie Fuhr und die Tierheilpraktikerin Claudia Wrobel eröffnen in Bertingen bei Tangerhütte ihre Praxen unter einem Dach. Und sie setzen auf Kinderfreundlichkeit.

Bertingen. - Therapie für Mensch und Tier unter einem Dach – dieses Angebot gibt es ab sofort in Bertingen bei Tangerhütte im Kreis Stendal. Zwei Frauen haben gleichzeitig in einem alten Bauernhaus, in der Dorfstraße 28, ihre Praxen eröffnet.