Bisher kein Tier verkauft, aber Bürgermeister bedroht

Bisher gibt es keinen Plan, nach welchen Vorgaben der Tierbestand im geschlossenen Wildpark Weißewarte abgegeben werden soll. Der Landkreis lässt sich Zeit, die Einheitsgemeinde Tangerhütte muss die rund 400 Tiere für viel Geld weiter betreuen. Und Bürgermeister Andreas Brohm berichtet über E-Mails von Tierschützern, in denen Todesdrohungen gegen ihn ausgesprochen werden.

Weißewarte - Die totale und schnelle Auflösung des insolventen Wildparks in Weißewarte ist nicht nur ein Vorgang, der wohl in dieser Form einzigartig ist, er sorgt auch für skurrile Auswüchse: Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) berichtete im Stadtrat von Droh-E-Mails, die ihm ankündigen, wenn er auch nur einem Tier im Wildpark etwas antue, sei er selbst tot. Hintergrund sind offenbar vorausgegangene Überlegungen, was mit Wildpark-Tieren geschehen soll, die kein neues Zuhause finden.