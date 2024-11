Brauchtum und mehr: Vorstand für neuen Verein in Uchtdorf (Kreis Stendal) steht fest

Uchtdorf/bsh. - Der neugegründete Heimatverein in Uchtdorf hat inzwischen einen Vorstand. Die Initiative für die Gründung ging von Ortsbürgermeister und Landwirt Michael Grupe aus, der immer wieder auf historische Bodenfunde in der Region stieß. Die Geschichte des Dorfes und Begebenheiten, die sich in Erzählungen oder Dokumenten bewahrt haben, sollen im Verein aufgearbeitet werden, um die Vergangenheit für alle zugänglich zu machen. Und auch regionales Brauchtum soll bewahrt werden.