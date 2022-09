Jugendtraum Brot, Wodka und eine Reise nach Murmansk in Schernebeck (Altmark) erleben

„Buch, Brot & Wodka – mit der Dnepr auf einen Wodka nach Murmansk“, heißt es am 15. Oktober in der Schernebecker Kirche. Und wie in Schernebeck (Altmark) gewohnt, wird es nicht bei einem klassischen Vortrag bleiben: Für Brot und Wodka sorgen die Gastgeber vom Förderkreis der Kirche selbst. Das Buch dazu bringt ein Weltreisender mit – Holger Greulich aus Osterwieck.