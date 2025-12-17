Der Abenteuerspielplatz in Tangerhütte ist immer wieder Ziel von Vandalismus und nächtlicher Ruhestörung. Eine Lösung scheint aber nicht in Sicht.

Tangerhütte. - Vandalismus und Ruhestörung am Abenteuerspielplatz in Tangerhütte sind seit Jahren immer wieder Thema. Jetzt gibt es sogar eine Bürgerinitiative, die einen Zaun und feste Öffnungszeiten für das Gelände fordert. Stadtrat Karsten Heinemann (AfD) hat 65 Unterschriften gesammelt.