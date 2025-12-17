weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Tangerhütte: Bürgerinitiative im Kreis Stendal fordert Zaun für spielende Kinder

Der Abenteuerspielplatz in Tangerhütte ist immer wieder Ziel von Vandalismus und nächtlicher Ruhestörung. Eine Lösung scheint aber nicht in Sicht.

Von Birgit Schulze 17.12.2025, 09:00
Der Abenteuerspielplatz in Tangerhütte ist wiederholt Ziel von Vandalismus und soll eingezäunt werden - so die Forderung einer Bürgerinitiative. Foto: B. Schulze

Tangerhütte. - Vandalismus und Ruhestörung am Abenteuerspielplatz in Tangerhütte sind seit Jahren immer wieder Thema. Jetzt gibt es sogar eine Bürgerinitiative, die einen Zaun und feste Öffnungszeiten für das Gelände fordert. Stadtrat Karsten Heinemann (AfD) hat 65 Unterschriften gesammelt.