Ein neuer Chor für Senioren entsteht in der Wilhelminen-Wohnanlage am Rieke-Ring in Tangerhütte. Weitere Angebote für Ältere sind geplant.

Der Chor der Wilhelminen-Wohnanlage (Betreutes Wohnen) in Tangerhütte hat sich neu zusammengefunden. Geprobt werden unter Leitung von Betreuerin Kerstin Klopsch (rechts) in den nächsten Wochen vor allem Weihnachtslieder.

Tangerhütte. - Einmal pro Woche probt neuerdings ein eigener Chor in der Wilhelminen-Anlage, dem betreuten Wohnen am Heinrich-Rieke-Ring in Tangerhütte. In den beiden großen Wohnblöcken sind rund 65 Bewohner zu Hause, wie Standortleiterin Saskia Steek informiert. Viele sind inzwischen verwitwet und oft auch körperlich eingeschränkt.