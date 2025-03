Diebe im Supermarkt Das Geld ist weg - Polizei warnt Kunden in Tangerhütte

Regionalbereichsbeamte der Polizei mahnen in Tangerhütte zu mehr Umsicht mit Taschen in Einkaufskörben. In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle von Geldbörsen, in einem Fall wurde direkt nach dem Klau das Konto leer geräumt.