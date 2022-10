Demenz bei Behinderten: Lebenshilfe in Tangerhütte wird aktiv gegen das Vergessen

Demenz ist nicht nur bei gesunden, älter werdenden Menschen ein Thema. Auch Behinderte sind davon betroffen. Die Diagnose ist bei ihnen aber oft gar nicht so einfach. Weil es auch in Tangerhütte zunehmenden Betreuungsbedarf für behinderte Menschen mit altersbedingten Abbauprozessen gibt, hat sich die Fördergruppe dort der Demenz als Schwerpunktthema angenommen.

Blick in die Fördergruppe der Lebenshilfe in Tangerhütte: Daniela Griese (von links), André Morsch und Rosemarie Ulbrich beim Spielen mit Beate Schröder (rechts), die im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit Menschen mit verschiedenen Behinderungen begleitet.

Tangerhütte - Von einem Tag auf den anderen ist alles anders: Jemand, der jeden Tag mit dem Bus zu seinem Arbeitsplatz bei der Lebenshilfe in Tangerhütte gefahren ist, steigt plötzlich nicht mehr in denselben ein. Die Erinnerung an die vielen vorausgegangenen Busfahrten ist weg, das vermeintlich Unbekannte macht auf einmal Angst. Ein anderer erkennt sich plötzlich im Spiegel nicht mehr wieder, weiß aber, dass das Gegenüber seine Lieblingssachen trägt und wird ärgerlich darüber. Probleme, denen man sich in Tangerhütte stellt.