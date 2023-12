Bäume zu pflanzen und einen Park als neuen Ortsmittelpunkt zu schaffen, das haben sich Akteure in Bittkau für die Zukunft des Dorfes vorgenommen. Ein entsprechendes Konzept wurde jetzt vorgestellt.

Ein Feuerwehrdenkmal soll rechts neben dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Bittkau schon im kommenden Jahr entstehen. Die Umgestaltung des Dorfplatzes dahinter zu einem Park mit vielen Linden soll als Förderprojekt folgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bittkau - Das alte Schifferdorf Bittkau will sich dem Klimawandel stellen – unter anderem mit Linden und anderen Bäumen, wie es sie früher schon in dem Straßendorf an der Elbe gab. Ortswehrleiter Karsten Schulze stellte dafür jetzt ein Konzept öffentlich vor, das er zusammen mit dem früheren Dorfplaner Horst Köppe erstellt hat.