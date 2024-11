Die Kita in Demker (Kreis Stendal) ist wegen Personalmangels geschlossen. Eltern glauben aber, dass der - ebenso wie die geringe Kinderzahl - hausgemacht ist. Ein Viertel des Stadtrates verlangt nach wiederholten Protesten der Eltern nun eine Sondersitzung.

Blick in den Flur der Kita „Tangerwichtel“ in Demker (Archiv). Seit diesem September werden die Kinder dort nicht mehr betreut, sondern müssen nach Bellingen ausweichen.

Tangerhütte. - Seit Monaten treten Eltern wegen der geplanten Schließung der Kita in Demker immer wieder in Ausschüssen und Stadtratssitzungen in Tangerhütte auf. Doch sie fühlen sich nicht gehört. Nun soll es eine Sondersitzung zur Kita-Situation geben – auf Antrag eines Viertels der Stadträte.