Bittkau. - Während in Thüringen und Sachsen eine als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei Wahlerfolge feiert, wird in Bittkau an der Elbe an Zeiten vor fast 100 Jahren erinnert, in denen die Ausrottung ganzer Menschengruppen durch die Nationalsozialisten erklärtes Ziel war. Für den beliebten Landarzt und Juden Ernst Lewy sowie seine Familie sollen jetzt Stolpersteine gesetzt werden – in Anwesenheit von Nachkommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.