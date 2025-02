Umsonstladen und Kleiderbörsen erfreuen sich in Tangerhütte (Kreis Stendal) großer Beliebtheit. Trotzdem quellen Altkleidercontainer über. Was sich ab April ändern wird.

Den Umsonstladen in Tangerhütte in der Bismarckstraße 38 gibt es seit 2022 und er ist nach wie vor gut besucht.

Tangerhütte. - In Zeiten überquellender Altkleidercontainer und Diskussionen darüber, ob nicht mehr nutzbare Kleidungsstücke überhaupt noch in der Restmülltonne entsorgt werden dürfen, ist Tangerhütte in Sachen Nachhaltigkeit ziemlich weit vorn dabei. Das findet jedenfalls der Tangerhütter Stadtrat Norman Rentner (SPD).