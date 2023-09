Im Feriendorf „La Porte“ in Bertingen (Bördekreis) haben Einbrecher großen Schaden angerichtet. Dabei hat sich die Aktion für sie nicht mal gelohnt.

Die Tür zum Restaurant im Feriendorf in Bertingen wurde aus den Angeln gehoben, die Scharniere wurden unter Krafteinwirkung zerstört.

Bertingen - Vermummte haben versucht, in das Hotel/Restaurant La Porte im Feriendorf Bertingen einzubrechen. Auch wenn sie letztlich von der Alarmanlage vertrieben worden sind, ist bei dem Einbruch in der Vorwoche ein Schaden entstanden, den Geschäftsführer Henrik Steek nach ersten Schätzungen auf 8000 bis 9000 Euro beziffert.

Zwei massive Eingangstüren sind aus den Angeln gehoben und mit Brecheisen bearbeitet worden, ein Terrassenfenster wurde samt Rahmen beschädigt und muss voraussichtlich samt Mauer und Fassade erneuert werden.

Die Tür zum Lobbybereich des Hotels in Bertingen wurde offenbar mit einem Brecheisen beschädigt. Fotos: Henrik Steek

Die Täter, die in dunkle Kleidung mit Kapuzen gehüllt waren, wurden in der Nacht zum Mittwoch, 30. August, gegen 1.30 Uhr von den Überwachungskameras des Feriendorfes erfasst. Was sie im Hotel und Restaurantbereich wollten, ist nicht ganz klar, denn Bargeld ist dort nicht zu holen.

Vermutlich hätten sie es auf Alkoholika abgesehen, sagen die Geschäftsführer Ines Schubert und Henrik Steek. Es scheint sich um Jugendliche zu handeln, sagen sie und berichten von markanter Kleidung und Rucksäcken mit Markenlogos, die im Video zu sehen sind.

Diese Aufnahmen dürfen aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden. Während die Polizei ermittelt, haben die Betreiber des Feriendorfes einen Verdacht.

In 18 Jahren, in denen das Feriendorf als Hotel und Restaurant betrieben wird, sei es das erste Mal, dass so ein großer Schaden entstanden ist, sagt Ines Schubert. Die Schutzvorkehrungen sollen noch einmal verstärkt werden. Die Betreiber hoffen, dass die Täter für den Schaden gerade stehen.