Tangerhütte. - Es liegt ein wahres Feierwochenende hinter der Region Tangerhütte. Für 109 Jungen und Mädchen an den drei Grundschulen sowie am Landesbildungszentrum war am Sonnabend der große Tag: Sie kamen in die Schule. Überall wurden tolle Programme von älteren Schülern aufgeführt, und die Schulleiterinnen stellten in Aussicht, was nun auf Eltern, aber vor allem auch auf die Neu-Schüler zukommen wird: Lesen, Schreiben, rechnen lernen und jede Menge Spaß in der Schulgemeinschaft erwartet sie.

