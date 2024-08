Unter anderem die Starkstromanlage des Konzerthauses und umgebender Bereiche sowie die Szenografie (Bühnentechnik) im kleinen und großen Saal der Elbphilharmonie („Elphi“) in Hamburg hat die Tangerhütter Elektrofirma Schubert installiert. Mit einem Auftragsumfang von 23,8 Millionen Euro war das Unternehmen an dem Mammutprojekt in der Hamburger Hafencity über mehrere Jahre beschäftigt.

Tangerhütte. - In einem historischen Modelllager der alten Gießerei in Tangerhütte sitzt heute ein Unternehmen, das zwar durchaus bekannt ist, aber mit dem, was es genau macht, doch eher zurückhaltend ist. Als „Top-Ausbilder des Handwerks 2021“ und eines der führenden Unternehmen im Elektroanlagenbau hat sich die Firma Elektro Schubert vom Ein-Mann-Unternehmen zum Arbeitgeber für 280 Männer und Frauen an den Standorten Tangerhütte, Magdeburg, Berlin, Hamburg und Wismar entwickelt.