Windberge. - In Windberge wird seit inzwischen 25 Jahren das Erntedankfest gefeiert, und zwar von Anfang an mit einem Festumzug durch alle vier Ortsteile. Angefangen habe diese schöne Tradition 1999, berichtet jetzt Ortsbürgermeister Kay Sturm. Heute ist das Erntedankfest ein echtes Dorffest für Windberge mit seinen Nachbarorten Brunkau, Schleuß und Ottersburg sowie viele Gäste.

In der Chronik des Dorfes hat er noch Bilder von den ersten Pferdegespannen mit Ackerwagen gefunden, die damals mit einer Erntekrone und vielen bunten Bändern geschmückt waren. Aus dem Umzug wurde mit jedem Jahr etwas Größeres und heute fahren neben Pferdegespannen auch historische und neue Traktoren mit offenen Hängern, schmucke Kutschen oder Leutewagen im Umzug mit.

In diesem Jahr soll am Sonntag, 6. Oktober, das Erntefest in Windberge begangen werden. Der Festumzug, bei dem Gäste auch auf den verschiedenen Wagen mitfahren dürfen, startet gegen 11 Uhr – nach dem Gottesdienst in der Kirche (ab 10 Uhr). Wenn die Kutschen und Gespanne zurück sind, dann wird rund um den schmucken Dorfplatz in Windberge gefeiert. Es wird eine Hüpfburg für die Kinder geben, die örtlichen Jagdhornbläser sorgen für eine musikalische Umrahmung und auch drumherum wird wieder einiges geboten. Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und eine Tombola werden dabei sein. Der Dorfplatz selbst hat sich übrigens im Laufe der vergangenen 25 Jahre stark verändert.

„Zum ersten Erntedankfest 1999 gab es noch nicht mal das heutige Gemeindehaus“, berichtet Ortsbürgermeister Sturm. Damals wurde nur im Freien gefeiert – mit einem kleinen Pavillon und einem Bierwagen. Nach dem Bau des Bürgerhauses mit dem großen Saal im Jahre 2003 folgte nach und nach die Umgestaltung des Dorfplatzes neben der Kirche. Dafür wurden alte Häuser weggerissen, um Platz zu schaffen.

Ein Backhaus mit schmuckem Vorplatz entstand – ebenso wie Spielplatz und Grünbereich samt Parkplatz. Auf diesen Flächen wird in Windberge seither viel gefeiert – ob zum Erntedank, wenn der Karneval ruft oder in der Adventszeit.

Geparkt werden darf am 6. Oktober übrigens nicht mehr direkt am Dorfplatz. Für größere Veranstaltungen in ihrem Dorf haben die Windberger inzwischen einen Parkbereich am Ortsrand – nur wenige Häuser vom Gemeindezentrum entfernt – ausgewiesen. Dieser Bereich wird auch ausgeschildert sein, im Dorfzentrum herrscht Parkverbot.