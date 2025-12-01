Für die Erweiterung der Kita „Unsere Dorfspatzen“ in Lüderitz kommt eine Containerlösung ins Spiel.

Familie: Immer weniger Kinder und trotzdem neu bauen in Lüderitz (Kreis Stendal)?

Auf die Grünfläche hinter der Kita „Unsere Dorfspatzen“ in Lüderitz soll seit Jahren ein massiver Erweiterungsbau gesetzt werden, doch das Geld fehlte immer wieder. Nun wird über eine Containerlösung gesprochen.

Lüderitz. - Soll in Lüderitz eine Kita erweitert werden, während ringsum die Kinderzahlen dramatisch sinken? Der Sozialausschuss in Tangerhütte sagt, das werde nichts – zumindest nicht wie geplant mit einem festen Neubau. Und doch steht die Kita seit Jahren auf der Investitionsliste. Warum es bisher nicht voranging.