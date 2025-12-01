Kita soll erweitert werden Familie: Immer weniger Kinder und trotzdem neu bauen in Lüderitz (Kreis Stendal)?
Für die Erweiterung der Kita „Unsere Dorfspatzen“ in Lüderitz kommt eine Containerlösung ins Spiel.
01.12.2025, 15:16
Lüderitz. - Soll in Lüderitz eine Kita erweitert werden, während ringsum die Kinderzahlen dramatisch sinken? Der Sozialausschuss in Tangerhütte sagt, das werde nichts – zumindest nicht wie geplant mit einem festen Neubau. Und doch steht die Kita seit Jahren auf der Investitionsliste. Warum es bisher nicht voranging.