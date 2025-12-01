Wenn das erste Mal Sänger und Publikum zusammen in der Zerbster Stadthalle „Stille Nacht, heilige Nacht“ singen, dann hat die Weihnachtszeit offiziell Einzug in Zerbst gehalten.

Bürgermeister Andreas Dittmann zündet mit dem Weihnachtsmann, der Tanzgruppe Showtime aus Dessau und den Geschwistern Niederbacher aus Südtirol die erste Kerze an.

Zerbst - Nach guter alter Tradition begrüßte Bürgermeister Andreas Dittmann zur traditionellen Veranstaltung zum 1. Advent Senioren aus Zerbst und Umgebung. In seiner kurzen Rede ging er natürlich auch auf die aktuelle Problematik des Krankenhauses ein.

Er versicherte den anwesenden Gästen, dass die Stadt und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld alles unternehmen, um den Erhalt des Krankenhauses zu sichern. „Das ist mein Weihnachtswunsch in diesem Jahr“, sagte Dittmann von Applaus begleitet.

Nächstes Konzert: Patrick Lindner mit dem Chor der Grundschule An der Stadtmauer

Danach zündete er mit dem Weihnachtsmann, der Tanzgruppe Showtime aus Dessau und den Geschwistern Niederbacher aus Südtirol die erste Kerze an. Am Ende des gesanglich stimmungsvollen und weihnachtlichen Programms sangen die Künstler und das Publikum gemeinsam „Stille Nacht, heilige Nacht“. Und selbstverständlich war die Zugabe ein Muss.

Die nächste Veranstaltung „Das Frühlingskonzert mit Patrick Lindner und dem Chor der Grundschule An Der Stadtmauer“ findet am 17. März 2026 statt. Tickets gibt es schon jetzt in der Tourist-Info.