41.700 Kilometer mit dem Fahrrad um die Welt liegen hinter dem 23-jährigen Florian Zersch aus Ringfurth (Tangerhütte). Wie es ihm ergangen ist und was er für sich mitgenommen hat.

Florian Zersch (Mitte) mit seinen Großeltern Helga und Günter Zersch in Bittkau. Mit dem Rad war er mehr als 40.000 Kilometer weit durch die Welt geradelt und am Ende nach Hause zurückgekehrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ringfurth/Bittkau. - Der 23-jährige Florian Zersch aus Ringfurth war 21 Monate lang mit dem Fahrrad in Europa, Asien, Nord- und Südamerika unterwegs. Kurz vor Weihnachten kehrte er heim in die Altmark, da lagen 41.700 Fahrradkilometer hinter ihm. Er hat getan, wovon er schon ein Leben lang träumte, und er hat viel erlebt – körperlich und emotional. Immer hat er dabei den Kontakt nach Hause gehalten. Seine Familie – vorneweg Oma Helga und Opa Günter in Bittkau – hat jeden einzelnen Tag mitgefiebert.