Tangerhütte. - Das 14. Lichtblütenfestival in der Altmark in diesem Jahr war das erste für Tangerhütte und es war einfach imposant. Der ganze historische Stadtpark wurde zum Leuchten gebracht, überall gab es etwas zu sehen und zu erleben, die vielen hundert Menschen, die sich an dem Abend in ihren Park aufgemacht hatten, waren schwer beeindruckt.

