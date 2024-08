Birkholz. - Mit dem 125. Geburtstag der Feuerwehr in Birkholz geht auch ein Aufschwung einher. Durch Neuzugänge hat sich die Anzahl der aktiven Kameraden um 50 Prozent erhöht. Für den Ortswehrleiter, Volkmar Schuster, der diese Funktion seit 24 Jahren innehat und seit stolzen 40 Jahren Feuerwehrmitglied ist, gab es außerdem eine besondere Auszeichnung: Die Feuerwehrspange des Innenministeriums.

Zur Feierstunde anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Wehr in Birkholz kamen neben Staatssekretär Klaus Zimmermann, einem Vertreter des Landes-Innenministeriums, auch Bürgermeister Andreas Brohm. Sie waren dabei, als Schuster die Geschichte der kleinen Ortwehr Revue passieren ließ.

Gegründet auf Bestreben von Rittergutsbesitzer Ballerstedt fand sich 1899 eine Brandbekämpfertruppe zusammen, die über die Zeit immer wieder in ihrer Anzahl schwankte. Heute sind es in dem 320-Seelen-Ort neun aktive Kameraden, davon wurden drei im Rahmen der Festsitzung zum Jubiläum neu in den Dienst am Nächsten berufen.

Ein Teil von ihnen ist bereits im neu gegründeten Förderverein der Feuerwehr aktiv. Maik Altemöller, Marika Altemöller und Kathleen Hoppe wurden zum Feuerwehranwärter ernannt und damit neu aufgenommen. Befördert wurden Rene Müller und Rayk Thielebein jeweils zum 1. Hauptfeuerwehrmann.

Staatssekretär Klaus Zimmermann hatte eine Ehrenurkunde anlässlich des Jubiläums mitgebracht und auch die anderen Gäste, darunter Ortsbürgermeister Steffen Volkstedt und Gemeindewehrvertreter Daniel Paasche, würdigten das Durchhaltevermögen der Birkholzer Truppe.

Die hat im Laufe der Geschichte mehrere Phasen erlebt, in denen die Anzahl der Kameraden stark sank. Und doch fanden sich immer wieder neue Leute, für die anderen in Notlagen zu helfen eine echte Berufung ist. In den 1980er Jahren gab es 35 Feuerwehrleute in der Birkholzer Wehr, 1998 waren es 15 Erwachsene und 10 Jugendliche.