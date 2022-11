Feuerwehr-Fahrzeughalle soll durch Spenden möglich werden

Neben dem Gerätehaus in Ringfurth soll eine zusätzliche Fahrzeughalle für die freiwillige Feuerwehr entstehen. Der Vorstand des Fördervereins aus Silke und Cindy Städtler (von links), Paul Woldt und Sybille Förster setzt auf Crowdfunding – also die Beteiligung vieler Menschen an der Finanzierung.

Foto: Birgit Schulze