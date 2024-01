Tangerhütte. - Offenbar passierte 2023 am meisten, wenn viele Menschen zu Hause waren – diese Bilanz zog Bellingens Ortswehrleiter Michael Dietrich bei der gemeinsamen Jahreshauptversammlung der freiwilligen Feuerwehren Bellingen und Hüselitz. Darüber informiert das Rathaus in einer Mitteilung.

In seiner Präsentation des Einsatzgeschehens sprach Dietrich von einer Häufung der Einsätze an den Wochenenden und in den Abendstunden. Demnach mussten die Kameraden oftmals Freitag ausrücken, keiner der 17 Einsätze des vergangenen Jahres war an einem Montag nötig. Dietrich stellte gemeinsam mit dem Ortswehrleiter für Hüselitz und Klein Schwarzlosen, Christoph Damker, den über 50 Anwesenden die Aktivitäten der beiden benachbarten Wehren bei Einsätzen, Ausbildung und Wettkämpfen der Wehren dar.

Vor allem Brandeinsätze forderten die Feuerwehrleute aus Bellingen und Hüselitz im Berichtsjahr. Längster und aufwendigster Einsatz dabei waren die Löscharbeiten des Strohballenbrandes bei Bellingen im vergangenen September. 400 Ballen brannten, die Löscharbeiten zogen sich über 14 Stunden hin.

Ortswehrleiter Christoph Damker berichtete über das Ausbildungsgeschehen der 39 aktiven Kameradinnen und Kameraden. Insgesamt seien 17 Dienstabende durchgeführt worden, an denen sich durchschnittlich 22 Feuerwehrleute beteiligten. An den beiden Truppmann-Lehrgängen nahmen vier neue Feuerwehrleute teil.

Jahreshauptversammlung im Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Bellingen. EG Tangerhütte

Darüber hinaus traten 18 Kameraden zu Ausbildungen im Sprechfunk, Atemschutz, als Truppführer, für die Technische Hilfeleistung, Motorkettensägen-Führer, Maschinist, technische Hilfe Bahn 1, Führen im TH-Einsatz Elektromobilität, Einsatzrecht, vorbeugender Brandschutz, Gruppenführer und Brandsicherheitswachen an.

Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) nutzte die Versammlung auch, um zahlreiche Mitglieder zu befördern. Traditionell werden in Bellingen und Hüselitz aber auch diejenigen geehrt, die mit den meisten Einsätzen aufwarten konnten. Dazu gehörten im Berichtsjahr Michael Dietrich und Martin Schröder. Tim Hertel, Thomas Paproth und Christoph Damker wurden für die häufigsten Teilnahmen an den Dienstabenden geehrt.

Auch abseits des Brandschutzes waren die Wehren unterwegs, nahmen an Wettkämpfen teil oder beteiligten sich an den Lichterläufen in Bellingen und Klein Schwarzlosen. Tatkräftig unterstützt werden die Wehren von ihren Fördervereinen und von Sponsoren.

„Es ist beeindruckend zu sehen, was ihr hier gemeinschaftlich leistet“ sagt Andreas Brohm in Bellingen und weiter: „Mein Kompliment an euch und ein herzliches Dankeschön dafür, dass das möglich ist.“ Thema an dem Abend war auch noch einmal der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, auf dessen Notwendigkeit Michael Dietrich noch mal hinwies. „Die Einheitsgemeinde als Träger des Brandschutzes steht hier in der Verantwortung“, erklärte er.