Flüchtlingshilfe in Tangerhütte blickt auf intensives Jahr 2022 zurück

Mit Sekt stießen Helfer und Paten der Flüchtlingshilfe in Tangerhütte auf das Geschaffte an.

Tangerhütte - Mit einer kleinen Dankeschönrunde für Helfer und Paten, die in Tangerhütte in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, klang ein intensives Jahr in Tangerhütte aus. Manfred Hain vom „Netzwerk neue Nachbarn“ blickte auf Geschafftes zurück, fand aber auch klare Worte in Richtung Landkreis.