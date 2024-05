Das Freibad in Tangerhütte ist in diesem Jahr nur von 1. Juni bis 31. August geöffnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte/bsh. - Üblicherweise startet die Freibadsaison in Tangerhütte und Lüderitz am 15. Mai und endet am 15. September. Das ist in diesem Jahr anders. Hintergrund ist die knappe Stadtkasse.