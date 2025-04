Vereine, Handwerker und Ehrenamtliche feiern mit vielen Gästen den Saisonstart in Lüderitz (Kreis Stendal). Initiiert hat diese Premiere der Rassegeflügelverein - um das Miteinander zu fördern.

Lüderitz. - Das erste Frühlingserwachen in Lüderitz/Groß Schwarzlosen war ein voller Erfolg. Initiiert vom Rassegeflügelverein hatten sich zahlreiche Akteure beteiligt, um für die Menschen der Region ein Fest mit vielen verschiedenen Angeboten zu machen und zu zeigen, was Landleben ausmacht. „Die Vereine haben Hand in Hand zusammengearbeitet, es war einfach nur toll“, sagt Ideengeberin und Mitorganisatorin Angela Schrattenecker vom Rassegeflügelverein.