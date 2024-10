Freiluftkonzerte im Gartenträume-Park mit dem neuem Café in Tangerhütte sind ein Publikumsmagnet.

Freiluftcafé im Gartenträume-Park von Tangerhütte. Das letzte Konzert der Saison fand am Tag der Deutschen Einheit statt. Die ganze Saison über seien die Veranstaltungen gut besucht gewesen, so der Heimatverein.

Tangerhütte. - Nach sechs Gartentraumkonzerten in diesem Jahr ging die Freiluftsaison im historischen Stadtpark von Tangerhütte mit dem „Herbstreigen“ am Tag der Deutschen Einheit zu Ende. Und trotz des herbstlichen Wetters war auch die letzte Konzertveranstaltung im Freien noch einmal gut besucht. „Es war ein gutes Jahr“, blickt Sven Biermann vom Heimatverein in Tangerhütte zurück.