Ein seit vielen Jahren leerstehendes Objekt mit Historie wird in Tangerhütte (Kreis Stendal) wieder hergerichtet: Das neue „Artemis“ hat eine lange Geschichte, denn es war vor mehr als 100 Jahren schon einmal Gaststätte.

Elvin Akbarov vor seinem neuen Restaurant in Tangerhütte.

Tangerhütte. - Gastwirt Elvin Akbarov hat in Tangerhütte ein altes Haus wieder zum Leben erweckt, das schon um 1900 eine Gaststätte beherbergte. Lange hat er renoviert. Rund 20 Jahre stand der ehemalige Drogeriemarkt in der Breiten Straße leer, es fand sich kein Käufer. Erst jetzt mit dem Neubau des Penny-Marktes an der Breiten Straße und dem Abriss mehrerer alter Grundstücke scheint das alte „Hohenzollern“ wieder ein attraktiver Ort für die Gastwirtschaft zu sein.