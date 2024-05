Ein historisches Schmuckstück aus der städtischen Gießerei steht jetzt am Bahnhof von Tangerhütte. Am 2. Juni soll sie eingeweiht werden.

Geschichte der Gießerei: 140 Jahre alte Laterne kehrt in den Kreis Stendal zurück

Mit einem Kran wurde die historische Gusslaterne an den Bahnhof von Tangerhütte gebracht.

Tangerhütte. - Eine historische Straßenlaterne aus der Produktion des Tangerhütter Eisenwerkes steht jetzt am Tangerhütter Bahnhof und ist dort neuer Blickfang und zugleich Hommage an die Blütezeit der jüngsten Stadt der Altmark. Eingeweiht werden soll sie am kommenden Sonntag, 2. Juni. Möglich machte diesen Hingucker der Verein „Aus einem Guss – Förderverein für Industriegeschichte und Gartenkunst“ um Vorsitzenden Frank Dreihaupt.