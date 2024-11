Eine achtköpfige Familie ist nach einem Wohnhausbrand am frühen Sonnabend, 23. November, in Uchtdorf (Kreis Stendal) wohnungslos. Vier Wochen vor Weihnachten wurden noch sehr kleine Kinder mit ihren Eltern in eine Notunterkunft gebracht.

Uchtdorf. - In den frühen Morgenstunden des 23. November brannte in Uchtdorf (Kreis Stendal) ein Wohnhaus lichterloh. Die darin wohnende, achtköpfige Familie konnte sich selbst aus dem Haus retten und wurde am Vormittag noch in eine Notunterkunft nach Stendal gebracht. Das Haus selbst ist unbewohnbar - vier Wochen vor Weihnachten stehen die Brandopfer ohne alles da.