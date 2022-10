Projekttag Grundschüler aus Tangerhütte auf der Spur der Igel

„Mit allen Sinnen Umwelt und Natur erleben“, hieß es für die Kinder der Schuleingangsphase an der Grundschule „Am Tanger“ in Tangerhütte. Dafür reisten sie ins Umweltzentrum im nahen Buch an der Elbe und trafen unter anderem auf den Igel.